Für Umgestaltung des Werdauer Bahnhofes werden weitere Aufträge vergeben

Anfang März sollen die Arbeiten auf dem Gelände weitergehen. Reisende werden durch die Baustelle nicht behindert.

Für den Umbau des Werdauer Bahnhofes zu einem modernen Verknüpfungspunkt zwischen ÖPNV und Bahn werden weitere Aufträge an Baufirmen vergeben. Beim Technischen Ausschuss des Stadtrates am Dienstag ist das Los Baumeisterarbeiten an der Reihe. Es umfasst unter anderem die Errichtung diverser Fundamente, wie der zuständige Fachbereichsleiter im...