Gesundheitsproblem: Autofahrer stirbt in Crimmitschau

Fahrzeug streift ein Verkehrszeichen und stößt gegen einen Kfz-Anhänger. Zum Stehen kommt es erst auf einem Grundstück.

Am Freitagvormittag kam es im Crimmitschauer Ortsteil Frankenhausen zu einem Unfall mit tödlichem Ausgang. Darüber hat die Polizei informiert. Ein 85-Jähriger befuhr mit seinem Opel die Leipziger Straße aus Richtung Crimmitschau in Fahrtrichtung Frankenhausen. An der Kreuzung zur Gösauer Straße fuhr er aufgrund gesundheitlicher Probleme...