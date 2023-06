Giftköder für Hunde im Werdauer Landwehrgrund ausgelegt?

Giftköder für Hunde im Naherholungsgebiet An den Teichen in Werdau: Diese Warnung an Hundehalter im Stadtteil West wird derzeit in den sozialen Netzwerken verbreitet. Angeblich seien Köder in kleinen blauen Tütchen am ersten Teich sowie nahe dem Pavillon und auf dem Kinderspielplatz gefunden worden. Ein Vierbeiner soll bereits dadurch verendet...