Werdau: Entsetzen bei Hundehaltern – Rasierklinge in der Sülze

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unbekannten, der Hunde mit präparierten Ködern zur Strecke bringen will.

Entsetzen bei Hundebesitzern in Werdau-West: Ein Unbekannter hat an der Gartenanlage an der Holzstraße/Ecke An der Sportschule mit Rasierklingen präparierte Köder ausgelegt. Ein Mann ging dort am Mittwochabend mit seiner Dogge spazieren, als der Hund plötzlich stehen blieb und etwas vom Boden aufnahm. „Es waren mehrere Stücke geschnittene...