Gospersgrüner investieren in modernes Fleischereigeschäft

Im Laden werden vor allem Wurst- und Fleischwaren aus eigener Produktion verkauft. 25 Mitarbeiter sind im Tochterunternehmen des Agrarhofes beschäftigt.

Neugierige Blicke zogen die Bauarbeiten am Fleischereifachgeschäft der Agrarhof Gospersgrün GmbH auf sich. In unmittelbarer Nachbarschaft zur beliebten SB-Gaststätte liefen umfangreiche Sanierungsarbeiten. „Unser Geschäft existiert hier bereits seit Mitte der 1990er-Jahre. Es war an der Zeit, wieder einmal in die Zukunft zu investieren“,...