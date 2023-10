Historisches Lauterbacher Rittergut auf Wandfläche verewigt

Ein Maler aus Teichwolframsdorf hat die historische Kulisse auftragen. Von den Gebäuden des ehemaligen Rittergutes sind nur noch einige wenige erhalten.

Viele Heimat- und Geschichtsvereine haben es sich auf die Fahne geschrieben, historische Gegenstände, Gebäudekomplexe oder auch nur Fotodokumente vergangener Zeit der Nachwelt zu erhalten. Es gibt aber auch Privatpersonen, welche mit großen Wandbildern auf Geschichtsträchtiges aufmerksam machen. So wurde unter anderem an einem Haus in der...