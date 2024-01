Hockey Outdoor Triple in Klingenthal: Für Eishockey-Spektakel wird die Zuschauerkapazität reduziert

Die Entscheidung ist mit Blick auf die Herausforderungen bei An- und Abreise gefallen. Pro Spiel dürfen maximal 15.000 Tickets verkauft werden.

Klingenthal/Crimmitschau. Zum Hockey Outdoor Triple dürfen weniger Eishockey-Fans als bisher geplant in die Vogtland-Arena in Klingenthal. Die Kapazität wird auf 15.000 Besucher pro Partie reduziert. Bisher planten die Organisatoren mit rund 20.000 Besuchern pro Partie.

„Nach intensiven Gesprächen und Abstimmungen zwischen den Verantwortlichen von Polizei, Stadt Klingenthal, Landkreis Vogtland und der Sparkasse Vogtland Arena wurde beschlossen, die Kapazität des bevorstehenden Hockey Outdoor Triples zu begrenzen“, teilen die Veranstalter in einer am Samstagvormittag verschickten Pressemitteilung mit. Weiter heißt es: „Diese Maßnahme erfolgt, um angesichts der vorhandenen Infrastruktur und der damit verbundenen Herausforderungen eine geordnete und sichere An- und Abreise zu ermöglichen.“