Im Werdauer Unverpackt-Laden weihnachtet es

Team der Genossenschaft plant an vier Tagen Aktionen für Groß und Klein.

Begleitend zum Werdauer Weihnachtsmarkt bietet das Team der Genossenschaft „natürlich & unverpackt“ vom 14. bis 17. Dezember Aktionen an. Im Laden an der Poststraße gegenüber der Annoncenuhr wird am Donnerstag 19 Uhr gemeinsam in festlicher Stimmung gesungen. Der Laden öffnet seine Tür als Teil des lebendigen Adventskalenders von Werdau....