Interessenverband lädt zum ersten Koberstammtisch ein

Die öffentliche Veranstaltung findet am Dienstag in Crimmitschau statt.

Zum ersten Koberstammtisch lädt der Vorstand des Interessenverbandes Koberbachtalsperre für Dienstag in die Gaststätte „Heimaterde“ im Rothenmühlenweg 7 in Crimmitschau ein. Beginn der Veranstaltung ist um 18 Uhr. „Alle, denen die Entwicklung rund um das Naherholungsgebiet Koberbachtalsperre am Herzen liegt, sind dazu herzlich...