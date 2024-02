Werdau: Jubiläum der Koberbachtalsperre soll im August gefeiert werden

Das Fest fällt in diesem Jahr auf jeden Fall kleiner aus als vor fünf Jahren. Vor allem die Anliegervereine wollen für Attraktionen sorgen.

Zum 95-jährigen Bestehen der Kober soll am 10. August ein Fest gefeiert werden. Darauf hat sich der Interessenverband der Koberbachtalsperre mit den am Gewässer ansässigen Vereinen beim ersten „Koberstammtisch“ festgelegt. „Doch so groß wie die Fete zum 90-jährigen Bestehen wird es diesmal definitiv nicht“, sagt Ronny Enke,...