Internetausbau: Gleich zwei Firmen sind in Crimmitschau und Ortsteilen zugange

Neben dem geförderten Breitbandausbau können auch privatwirtschaftlich die Anschlüsse geschaffen werden. Dafür müssen aber Voraussetzungen erfüllt werden.

Darauf haben schon viele Einwohner in Crimmitschau und seinen Ortsteilen gewartet: Am 1. August rücken die Bagger für den weiteren Breitbandausbau an – gefördert und auf privatwirtschaftlicher Basis. Dabei führt die Firma Eins Energie in Sachsen den geförderten Ausbau im Auftrag des Landkreises Zwickau durch. Und zwar konkret für die...