Kantor der Frauenkirche gastiert in Werdau

Matthias Grünert kommt auf seiner Orgelfahrt am Freitagabend auch in die Marienkirche.

Der Kantor der Dresdner Frauenkirche, Matthias Grünert, gastiert innerhalb seiner Orgelfahrt am Freitag in Werdau. In der Marienkirche spielt er an der Jehmlich-Orgel ab 19.30 Uhr. Am gleichen Tag ist er 17.30 Uhr in der Johanniskirche in Seelingstädt. Der Eintritt zu den Konzerten ist frei. Finanziert wird die Orgelfahrt, die durch mehrere...