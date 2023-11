Kellereinbrüche in Crimmitschau: Täter entwenden unter anderem Werkzeug und Wein

Die Tatorte befinden sich an Karl-Liebknecht-Siedlung und Professor-Dr.-Pawlow-Straße. Die Polizei prüft einen Zusammenhang. Was bisher bekannt ist.

Hoher Sachschaden ist bei zwei Kellereinbrüchen in Crimmitschau zu beklagen. Betroffen waren Mehrfamilienhäuser an der Karl-Liebknecht-Siedlung und an der Professor-Dr.-Pawlow-Straße. Der oder die Täter verschafften sich zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen den Zutritt zu den Kellern. Sie brachen dort mehrere Abteile auf. Daraus...