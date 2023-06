Kommentar zu: Werdau holt sich Ideen für neue Verkehrslösungen in der Innenstadt

Bei einem Bummel durch die Werdauer Innenstadt kommt keine Freude auf. Ja, der Marktplatz ist schön. Aber an den meisten Tagen auch ziemlich tot. Nicht anders sieht es in der angrenzenden August-Bebel-Straße aus, vor vielen Jahren eine Flaniermeile in der Pleißestadt. Sogar Zwickauer kamen nach Werdau, um hier einzukaufen. Vor den ansässigen...