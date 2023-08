Langenhessen: Warum schließt der Penny-Markt schon 18 Uhr?

Die Geschäftsleitung hält an dem Aus des Lebensmittel-Discounters Ende November fest. Nun wurden auch noch die Öffnungszeiten verkürzt.

Es bleibt dabei: Der Penny-Markt an der Crimmitschauer Straße im Werdauer Stadtteil Langenhessen schließt zum 30. November dieses Jahres. Nun wurden auch noch die Öffnungszeiten verkürzt. Der Lebensmittelmarkt schließt schon 18 Uhr. Bisher hatte Penny an dem Standort wie zumeist auch andere Lebensmittel-Discounter in der Region bis 20 Uhr...