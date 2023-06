Leubnitz: „Erdbeerschänke“ lädt zu feucht-fröhlicher Abschiedsparty ein

Nach zehn Jahren zieht es Gastronom Ronald Otto in die Nähe von Zwickau. Am Mittwoch will er seinen Gästen bei einer Fete verkünden, wo sein neues Restaurant ist.

Zum „großen Austrinken“ lädt das Team der Gaststätte „Erdbeerschänke“ für den Mittwoch nach Leubnitz-Forst ein. Am Abend wartet bei der Verabschiedungsparty auf die Gäste ein besonderer Künstler. „Kay Ray hatte bereits Auftritte bei uns und die sind immer super angekommen“, sagte Wirt und Koch Ronald Otto. Kay Ray ist gelernter... Zum „großen Austrinken“ lädt das Team der Gaststätte „Erdbeerschänke“ für den Mittwoch nach Leubnitz-Forst ein. Am Abend wartet bei der Verabschiedungsparty auf die Gäste ein besonderer Künstler. „Kay Ray hatte bereits Auftritte bei uns und die sind immer super angekommen“, sagte Wirt und Koch Ronald Otto. Kay Ray ist gelernter...