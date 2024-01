Lkw prallt in Neukirchen gegen Seat: Junge (7) schwer verletzt

Der Laster ist am Samstagmorgen auf vereister Fahrbahn in den Gegenverkehr geraten. Insgesamt wurden drei Personen verletzt.

Drei verletzte Personen und hoher Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Samstagmorgen in Neukirchen ereignet hat. Polizeiangaben zufolge war ein Lkw-Fahrer auf der Werdauer Straße in Richtung Werdau unterwegs. In einer Eisenbahnunterführung geriet der 59-Jährige mit seinem Fahrzeug auf der vereisten Straße in den...