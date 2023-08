Missgeschick an Tankstelle in Neukirchen: Opel rollt in Waschanlage

Die Polizei beziffert den Sachschaden auf rund 2000 Euro. Was bisher zum ungewöhnlichen Fall vom Donnerstagmorgen bekannt ist.

Polizeibeamte haben am Donnerstagmorgen einen ungewöhnlichen Unfall an der Tankstelle in Neukirchen/Pleiße aufgenommen. Dort war ein Auto gegen den Eingangsbereich der Waschanlage gerollt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Angaben auf rund 2000 Euro. Zum Fahrzeugführer, der am Steuer des Opel saß, liegen bisher noch keine Angaben vor....