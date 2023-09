Mit 1,8 Promille: Mann fährt im Kreisverkehr in Werdau betrunken in die falsche Richtung

Nur durch eine Gefahrenbremsung konnte in der Nacht von Donnerstag zu Freitag ein Unfall verhindert werden. Die Polizei hat den Führerschein des 33-Jährigen eingezogen.

Ein 33-jähriger Fiat-Fahrer hat in der Nacht von Donnerstag zu Freitag für Aufregung in Werdau gesorgt. Er wurde gegen 3.45 Uhr von der Polizei gestoppt – mit einem Atemalkoholwert von 1,86 Promille. Beamten war der Mann aufgrund überhöhter Geschwindigkeit auf der Ziegelstraße aufgefallen. Als er entgegen der Fahrtrichtung in den...