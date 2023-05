Nach Feuer in Neukirchen: Sachschaden beläuft sich auf rund 100.000 Euro

Neukirchen.

Flammen haben ein Carport, einen Kleinbus, ein Nebengebäude und eine Hausfassade in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei beziffert den Sachschaden nach dem Brand am Montagvormittag an der Poststraße in Neukirchen auf rund 100.000 Euro. Durch die kurz nach 10.30 Uhr alarmierten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Dänkritz, Neukirchen, Lauterbach und Crimmitschau konnte ein größerer Schaden am angrenzenden Mehrfamilienhaus verhindert werden. Dort gibt es Schäden an der Fassade. "Die Feuerwehren haben effizient und zielgerichtet gearbeitet. Dadurch wurde eine Ausbreitung des Feuers am Wohnhaus verhindert", sagt der stellvertretende Kreisbrandmeister Thomas Welter, der mit an der Einsatzstelle war. Er berichtet, dass der Einsatz mehr als vier Stunden gedauert hat. Der Brand ist laut Polizei aus bisher unbekannter Ursache ausgebrochen. Ein Brandursachenermittler war im Einsatz. (hof)