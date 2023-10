Nach mehr als fünf Jahren: Warum die Eispiraten Crimmitschau endlich wieder über einen Sieg in Dresden jubeln können

Der Eishockey-Zweitligist aus Westsachsen konnte sich am Freitagabend vor 4412 Zuschauern auf seine Special-Teams verlassen. In Unterzahl und im Powerplay gelang jeweils ein Tor. Ein Eispiraten-Routinier nahm überraschend nur die Zuschauerrolle ein.

Die Eispiraten Crimmitschau haben eine ganz lange Durststrecke bei Auswärtspartien in der sächsischen Landeshauptstadt beendet. Sie konnten am Freitagabend erstmals nach fünf Jahren wieder einen Sieg bei den Eislöwen Dresden feiern. Kapitän Mario Scalzo und Co. setzten sich mit 6:3 (2:1, 2:0, 2:2) durch.