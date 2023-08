Nach Schockanruf: Mehr als 20.000 Euro fliegen in Werdau vom Balkon

Trickbetrüger setzen auf den Überraschungsmoment. Mit schrecklichen Botschaften kommen sie an Geld. In diesem Fall war die Geschädigte eigentlich über diese Masche aufgeklärt.

Das Telefon klingelt. Ein naher Verwandter sei in Gefahr, und nur ein Geldtransfer könne ihn retten. So beginnt fast jeder Schockanruf-Betrug. Am Dienstagvormittag erhielt laut der Polizei eine 87-Jährige aus Werdau einen solchen Anruf von einem Unbekannten. Die Täter gaben vor, dass die Tochter der Geschädigten einen tödlichen Verkehrsunfall...