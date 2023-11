Nach Sechs-Punkte-Wochenende für die Eispiraten: Welcher Trumpf sticht und welche Sorgen es bei den Förderlizenzspielern gibt

Der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau hat sich auf den zweiten Platz verbessert. Sieben verschiedene Profis waren in den ersten Partien nach der Länderspielpause erfolgreich.

Ein Team, in dem fast alle Akteure für Torgefahr sorgen können, ist aktuell das große Plus der Eispiraten Crimmitschau. Sie stehen nach den Siegen gegen Regensburg und in Kaufbeuren auf dem zweiten Platz in der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL 2).