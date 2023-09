Nächtlicher Feuerwehreinsatz in der Kirschbergsiedlung in Crimmitschau: Das war der Grund

Vier Fahrzeuge waren in der Nacht von Sonntag zu Montag im Einsatz. Die Helfer wurden kurz nach 2 Uhr aufgrund starker Rauchentwicklung alarmiert.

Mit vier Fahrzeugen und 16 Helfern ist die Freiwillige Feuerwehr aus Crimmitschau in der Nacht von Sonntag zu Montag zu einem Einsatz in der Kirschbergsiedlung ausgerückt. Ziel war ein Grundstück am Mittelweg. Der Alarm wurde kurz nach 2 Uhr ausgelöst. In der ersten von der Rettungsleitstelle verschickten Meldung hieß es, dass ein Gartenhaus...