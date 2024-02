Neue Hausärztin in Werdau: Es gibt Patienten, die seit Jahren keinen betreuenden Arzt hatten

Carolin Fritsche kümmert sich mit ihrem jungen Team seit kurzem um Kranke in der Praxis an der August-Bebel-Straße. Eine weitere Ärztin steht schon in den Startlöchern.

Die Herausforderungen sind groß: Die Grundversorgung im Hausarztbereich Werdaus lag laut Kassenärztlicher Vereinigung Mitte 2023 bei 63,7 Prozent. Zum Ende des ersten Quartals schließt eine weitere Praxis in der Innenstadt ihre Türen. Doch es gibt positive Nachrichten für die Pleißestadt – und das doppelt. Denn aktuell gehen gleich zwei...