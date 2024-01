Junge Medizinerin eröffnet in Werdau neue Hausarztpraxis

Carolin Fritsche und ihr Team beginnen am Donnerstag mit der Betreuung der Patienten. In der Praxis kommt auch Künstliche Intelligenz zum Einsatz.

In den Räumen in der ersten Etage des Hauses August-Bebel-Straße 43 wuseln am Dienstag noch die Handwerker umher. Doch man erkennt auf den ersten Blick, wie modern und freundlich die Räume der neuen Hausarztpraxis sind, die am Donnerstag um 8 Uhr die Türen für ihre Patienten öffnen wird. „Mir war es wichtig, dass es modern, aber trotzdem...