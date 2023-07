Neue Schilder in Kirschbergsiedlung: Stadt erfüllt Forderungen

Marcel Debray freut sich, dass es bei der Umgestaltung der mehr als 100 Jahre alten Kirschbergsiedlung in Crimmitschau vorangeht. Denn: „Mitarbeiter des Rathauses haben Schreiben an die betroffenen Haushalte verteilt“, sagt der Diplom-Informatiker, der seit sechs Jahren in der Kirschbergsiedlung lebt. In den Schreiben erläutert...