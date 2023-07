Neukirchen: Frau nach Kollision mit Lkw verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstagmorgen, gegen 7.30 Uhr, in Neukirchen/Pleiße. Nach Angaben der Polizei befuhr eine 36-jährige Cupra-Fahrerin die Straße Am Schloss in Richtung Dänkritz. Dabei kam sie aus ungeklärter Ursache offenbar nach links von ihrer Fahrbahn ab, ihr Pkw kollidierte mit dem entgegenkommenden Lkw eines...