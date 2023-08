Neukirchen/Pleiße: Teichfest lädt ab Freitag wieder ein

Mit einem Lampionumzug beginnt die 31. Auflage des Festes. Am Samstag geht es dann ab 15 Uhr weiter. Unter anderem gestaltet der Kindergarten ein Programm. Und auch Schalmeienmusik gibt es.

Zum 31. Mal findet am Freitag und Samstag das Teichfest auf dem Schiedelhof in Neukirchen statt. Los geht es am Freitag um 18 Uhr. 19.30 Uhr startet dann der Lampion- und Fackelumzug An der Naundorfer Straße/Malzstraße. Musikalisch wird der Umzug vom Fanfarenzug Crimmitschau begleitet, sagt der stellvertretende Ortswehrleiter Robert Neumann....