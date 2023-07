Neukirchner Grundschüler stellen ihr Geschick und Wissen beim Zielwerfen, Fischen und Garten-Quiz unter Beweis

Für 170 Mädchen und Jungen der Neukirchner Grundschule stand in der letzten Schulwoche ein Projekttag „Schulgarten“ auf dem Stundenplan. An fünf verschiedenen Stationen mussten die Erst- bis Viertklässler in dem 2022 komplett umgestalteten Schulgarten nicht nur ihr Geschick und Können beim Zielwerfen und Fischen unter Beweis stellen,...