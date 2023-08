Park-Rock lockt am Samstag nach Ruppertsgrün

Die vierte Auflage der Veranstaltung in Ruppersgrün, die am Samstagabend stattfindet, kommt mit zwei Jahren Verspätung. Schuld an der Verschiebung war die Coronapandemie.

Zum Ruppertsgrüner Park-Rock laden der Ortschaftsrat und die Interessengemeinschaft „Ruppertsgrüner Park" für Samstag, 2. September, 19 Uhr ein. Die Veranstaltung, die bereits vor zwei Jahren geplant war, musste 2021 wegen Corona abgesagt werden.