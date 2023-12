Polizei sucht Täter für Einbrüche in Neukirchen und Fraureuth

Geschäft und Einfamilienhaus sind Zielscheibe von Langfingern.

Neukirchen.

Rund 3000 Euro Wert haben die Dinge, die Unbekannte zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen aus einem Laden am Pleißen-Anger in Neukirchen gestohlen haben. Die Polizei schätzte den Sachschaden, den die Diebe anrichteten, auf 700 Euro. Es werden Zeugen unter der Rufnummer 03761 7020 gesucht. Schreck auch bei den Bewohnern eines Einfamilienhauses am Siedlungsweg in Fraureuth. Unbekannte Täter sind zwischen Dienstagfrüh und Mittwochmittag in ihr Zuhause eingebrochen. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Auch was die Täter genau erbeutet haben, muss noch abschließend geklärt werden. Zu diesem Einbruch werden ebenfalls Zeugen gesucht von der Kripo Zwickau, Ruf 0375 428 4480. (rdl)