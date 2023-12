Schon wieder Ärger wegen Referee-Entscheidung: Wie die Eispiraten und die DEL 2 reagieren

Der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau hat am Wochenende keine Punkte geholt. Eine Attacke gegen Torhüter Oleg Shilin im Auswärtsspiel in Landshut wird heiß diskutiert. Was genau passiert ist.

Torhüter Oleg Shilin liegt im eigenen Kasten. Dorthin wurde der Schlussmann des Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau von Gegenspieler Julian Kornelli befördert. Vorausgegangen war ein Zweikampf zwischen Kornelli (Landshut) und Dominic Walsh (Crimmitschau). Kurz nachdem sich Oleg Shilin wieder aufgerappelt hat, zappelt die Scheibe zum...