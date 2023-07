Schulen in Werdau und Crimmitschau: Wo die Bauleute das Sagen haben

Ferienzeit ist Bauzeit. Kein Wunder, dass sich auch in den hiesigen Schulen die Handwerker wieder die Klinke in die Hand geben. „Wir nutzen schon immer die schulfreie Zeit für Umbaumaßnahmen oder den Einbau von Technik“, erklärt die Werdauer Stadtsprecherin Anja Kurze. So ist unter anderem am Gymnasium vorgesehen, das Fachwerk am Nordgiebel...