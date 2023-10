Smart-Fahrerin touchiert drei Autos in Werdau-Steinpleis: Polizei beziffert Sachschaden auf rund 47.000 Euro

Der Unfall ist Dienstagnachmittag auf der Hauptstraße passiert. Eine 87-jährige Rentnerin kam nach einer Linkskurve von der Fahrbahn ab.

Ein Sachschaden in Höhe von rund 47.000 Euro ist am Dienstagnachmittag bei einem Unfall im Werdauer Ortsteil Steinpleis entstanden. Eine 87-Jährige befuhr gegen 16.35 Uhr mit ihrem Smart die Hauptstraße in Richtung Werdau. Nach dem Passieren einer Linkskurve fuhr die Rentnerin laut Polizei gegen den Bordstein. Danach verlor sie die Kontrolle...