Straße an der Milchviehanlage Lauterbach soll saniert werden

Beschwerden von Autofahrern über den desolaten Zustand des Straßenabschnitts an der Milchviehanlage in Lauterbach, über die auch die „Freie Presse“ berichtet hatte, zeigen offenbar Wirkung. Seit wenigen Tagen verbieten Schilder die Durchfahrt außer für land- und forstwirtschaftlichen Verkehr. Sperrscheiben stehen am Abzweig zur...