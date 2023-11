Tempo 30 gilt ab sofort im Wohngebiet in Werdau-Ost

Die Stadt will den fließenden Verkehr in ihren Wohngebieten stetig verlangsamen.

Östlich der Alexander-von-Humboldt-Straße und der Braustraße in Werdau gilt ab sofort Tempo 30. „Diese Geschwindigkeit gilt auf allen Straßen, die zum Wohngebiet Werdau-Ost gehören“, sagt Florian Kieslich, zuständiger Fachbereichsleiter im Rathaus. In der Regel gelte dort rechts vor links. Damit sich die Kraftfahrer an die neue Situation...