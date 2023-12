Torflaute bei den Eispiraten Crimmitschau: Wird das Top-Duo Tobias Lindberg und Colin Smith getrennt?

In der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL 2) beginnt ein Spielemarathon rund um Weihnachten und Silvester. Trainer Jussi Tuores spricht über seine Pläne für die zuletzt schwächelnde Offensive.

Nach der Länderspielpause, die Anfang November eingelegt wurde, fehlt den gefährlichsten Stürmern des Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau die Durchschlagskraft. Tobias Lindberg hat sich nur dreimal in elf Partien in die Torschützenliste eingetragen. Colin Smith blieb in den letzten acht Spielen ohne Treffer. Das Top-Duo der...