Torflaute bei Eispiraten-Stürmer Hayden Verbeek: Wann platzt beim schnellen Kanadier endlich der Knoten?

Der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau hat sich zuletzt mit Problemen in der Offensive präsentiert. Warum Trainer Jussi Tuores trotzdem zuversichtlich bleibt und seinem Sorgenkind den Rücken stärkt.

In den letzten fünf Spielen ist der Name von Hayden Verbeek nicht ein einziges Mal auf dem Scoreboard des Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau aufgetaucht. Dem 26-jährigen Kanadier klebt das Pech am Schläger. „Das ist manchmal frustrierend. Ich versuche, mich auf die kleinen Dinge zu konzentrieren und die Chancen, die sich ergeben,...