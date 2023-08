Trotz Regenwetters: Schwimmmeister in Bädern der Werdauer Region kennen keine Langeweile

Einige Freibäder sind momentan geschlossen. In andere kommen die Besucher auch wenn es regnet. Die Beschäftigten suchen sich Arbeit im Gelände. Das „Webalu“ in Werdau öffnet am Samstag wieder.

Trimmen, mähen, scheuern, kärchern, streichen: Die momentane Besucherflaute in den hiesigen Freibädern nutzen die Beschäftigten, um die Einrichtungen auf Vordermann zu bringen und Wartungsarbeiten in Angriff zu nehmen. Einige Freibäder haben auch ihre Öffnungszeiten angepasst oder bleiben momentan ganz zu. Trimmen, mähen, scheuern, kärchern, streichen: Die momentane Besucherflaute in den hiesigen Freibädern nutzen die Beschäftigten, um die Einrichtungen auf Vordermann zu bringen und Wartungsarbeiten in Angriff zu nehmen. Einige Freibäder haben auch ihre Öffnungszeiten angepasst oder bleiben momentan ganz zu.