Unbekannte brechen in Crimmitschau in Wohnwagen ein

Einbrecher haben im Westen der Stadt auf einem Parkplatz Beute gemacht. Dabei hinterließen sie auch einiges an Sachschaden.

Crimmitschau.

Die Polizei sucht Hinweise zu einem Diebstahl, bei dem bislang unbekannte Täter über das Wochenende im Crimmitschauer Westen in einen Wohnwagen eingebrochen waren. Laut Polizei war der Anhänger der Marke Dethleffs auf einem Parkplatz an der Bebelstraße abgestellt. Zwischen Freitagnachmittag, 16 Uhr, und Montag, 13 Uhr, machten sich die Unbekannten an zwei Fenstern zu schaffen und drangen in den Anhänger ein. Sie stahlen dabei einen Fenstereinsatz und beschädigten ein weiteres Fenster, vermutlich beim Versuch dieses herauszureißen. Aus dem Innenraum stahlen die Täter eine Sitzpolstergarnitur und ein Vorzelt. Der Stehlschaden beläuft sich auf circa 500 Euro, der Sachschaden wurde auf 1000 Euro geschätzt. (kru)