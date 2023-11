Unfall auf dem Nordverbinder in Crimmitschau: Fußgänger kommt mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus

Ein Skoda, der in Richtung des Stadtzentrums unterwegs war, hat den 65-jährigen Mann am rechten Fahrbahnrand erfasst. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Bei schlechten Sicht- und Witterungsverhältnissen hat sich am Montagnachmittag ein folgenschwerer Unfall auf dem Nordverbinder in Crimmitschau ereignet. Dabei zog sich ein 65-jähriger Fußgänger schwere Verletzungen zu. Der Mann wurde in ein Krankenhaus in Zwickau gebracht, so die Polizei.