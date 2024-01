Unfall auf der B 175 bei Werdau: Bergung des Sattelzuges dauert bis in die Morgenstunden

Bei dem Unfall sind vier Personen verletzt worden. Die Polizei spricht von 96.000 Euro Schaden.

Schwierig gestaltete sich die Bergung des Sattelschleppers, der am Donnerstag auf der B 175 zwischen Werdau und Langenbernsdorf einen Unfall verursacht hat. Wie die Polizei mitteilte, dauerte sie bis in die Morgenstunden des Freitags. Die Straße musste für den Verkehr bis gegen 19 Uhr am Donnerstag gesperrt werden. Auf winterlicher Straße hatte...