Unfall auf der Westtrasse in Werdau: Motorradfahrer kommt mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus

Die Kollision hat sich am Abzweig zur Holzstraße ereignet. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf rund 15.000 Euro.

In der Nähe der Holzstraßen-Brücke ist es auf der Westtrasse in Werdau am Mittwoch zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Dabei verletzte sich ein 37-jähriger Motorradfahrer schwer. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden. Eine 58-jährige Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen.