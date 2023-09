Unfall im Stadtzentrum in Werdau: Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt

Ein Fehler beim Abbiegen hat zur Kollision geführt. Zwei Männer zogen sich laut Polizei leichte Verletzungen zu.

Leichte Verletzungen haben zwei Männer bei ein einem Unfall im Stadtzentrum in Werdau erlitten, so die Polizei. Ein 74-jähriger VW-Fahrer wollte am Dienstagvormittag vom Brühl nach links auf die B 175 abbiegen. Dabei übersah er nach Polizeiangaben den vorfahrtsberechtigten Renault eines 51-Jährigen, der in Richtung Zwickau unterwegs war. Die...