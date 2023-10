Unfall in Werdau-West: 35-jährige Ford-Fahrerin war mit 1,4 Promille Alkohol unterwegs

Der Wagen der Frau kollidierte am Dienstagnachmittag mit einer Laterne. Sie wollten einem Auto, das mit hoher Geschwindigkeit entgegenkam, ausweichen.

Ein Unfall auf der Ringstraße in Werdau beschäftigt die Polizei. Eine 35-jährige Ford-Fahrerin musste am Dienstag gegen 15.25 Uhr ausweichen, als ihr ein unbekannter Fahrzeugführer mit hoher Geschwindigkeit entgegenkam. Ihr Wagen stieß dabei gegen eine Laterne. Am Ford und an der Laterne entstand ein Sachschaden von 5500 Euro. Der unbekannte...