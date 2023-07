Unrat, Lärm und Ignoranz: In Crimmitschau klappt Integration nicht überall

Eigentlich lieben die älteren Menschen ihr Kreativstübel. Doch der Treffpunkt mitten in der Stadt, Am Mühlgraben, ist in jüngster Zeit häufiger Mittelpunkt interkulturellen Ärgers. Denn in dem Gebäude leben nicht nur einige der Gäste des wöchentlichen Seniorennachmittags, sondern auch Menschen, die aus Osteuropa nach Westsachsen gekommen...