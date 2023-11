Warum Crimmitschau den neuen Parkplatz über einem Schwamm gebaut hat

In unmittelbarer Nähe zum Theater sind in den vergangenen Monaten 43 Stellflächen für Autos entstanden. Beim Bau ging es jedoch nicht nur um den Verkehr, sondern auch um die Abwasserkanäle der Stadt.

Entspannung in der Crimmitschauer Innenstadt: Am Montag ist an der Leipziger Straße ein neuer Parkplatz eingeweiht worden. Insgesamt sind auf mehr als 600 Quadratmetern 43 Stellflächen entstanden, die für abendliche Gäste des gegenüberliegenden Theaters ebenso gedacht sind wie tagsüber für Besucherinnen und Besucher der Geschäfte in der...