Warum Fraureuther Modellbahnbauer Arbeitszeit im Museum verbringen

Im Unternehmen Kres werden verschiedenste Modellbahnen in gängigen Spurweiten hergestellt, darunter auch welche der Traditionsfirma Gützold aus Zwickau. Vorher ist manchmal umfangreiche Recherche notwendig.

Sachsen ist das Land der Modelleisenbahner. Sebastian und Christian Fischer aus Niedersachsen wollen dafür sorgen, dass das so bleibt. Ihr Unternehmen Fischer-Modell haben sie 2010 gegründet. „Als kleine Garagenfirma in Berlin“, sagt Geschäftsführer Sebastian Fischer. Das Geschäft boomte. Heute hat die Firma im wendländischen Lüchow in...