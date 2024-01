Werdau: 38-Jähriger lenkt ab sofort Geschicke des Heimatvereins

Schon als Jugendlicher war Marcus Möser gern im Gelände An den Teichen in Werdau. Nun hat er mit seiner Familie für das Naherholungsgebiet eine besondere Verantwortung übernommen.

Schon als Jugendlichen zog es Marcus Möser gerne An die Teiche in Werdau. „Wir haben uns dort nach der Schule oft getroffen“, sagt der 38-Jährige, der in die Diesterwegschule gegangen ist. Mehr als 20 Jahre später ist der Werdauer noch mehr mit diesem idyllischen Fleckchen in der Pleißestadt verbunden. Marcus Möser ist der neue...